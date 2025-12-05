Рейтинг@Mail.ru
Молдавия нуждается в займах, заявил Додон - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/moldavija-2060094789.html
Молдавия нуждается в займах, заявил Додон
Молдавия нуждается в займах, заявил Додон - РИА Новости, 05.12.2025
Молдавия нуждается в займах, заявил Додон
Молдавия нуждается в займах, но они должны идти на инвестиции в экономику, а не "проедаться", заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной партии... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:59:00+03:00
2025-12-05T14:59:00+03:00
в мире
молдавия
венгрия
игорь додон
владимир филат
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_0:19:1350:778_1920x0_80_0_0_4c03d3a25eb2663157a7b5cfae3aefea.jpg
https://ria.ru/20251204/moldaviya-2059915209.html
https://ria.ru/20251204/moldaviya-2059860036.html
молдавия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_92:0:1292:900_1920x0_80_0_0_0ce0039151ed0837316dd5c3cfa2daa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, венгрия, игорь додон, владимир филат, мвф
В мире, Молдавия, Венгрия, Игорь Додон, Владимир Филат, МВФ
Молдавия нуждается в займах, заявил Додон

Додон: Молдавия нуждается в займах

© Sputnik / Mihai CarausИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Молдавия нуждается в займах, но они должны идти на инвестиции в экономику, а не "проедаться", заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
"Молдова нуждается в займах, но они должны идти на инвестиции в экономику. Все страны берут кредиты: Венгрия, например, вложила миллиарды в дороги, сельское хозяйство и промышленность. Так должны поступать и мы, а не "проедать" деньги сегодня и завтра думать, как возвращать займы с огромными процентами", - заявил Додон в эфире телеканала Rlive.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Молдавии заявили, что Санду разрушает межнациональное единство
Вчера, 22:26
По его словам, каждый кредит должен идти на дороги, на создание рабочих мест в сёлах, на промышленные платформы в регионах. "Тогда появятся условия для экономического роста и средства для возврата долгов… Власть могла получить 170 миллионов долларов от МВФ под 1,5–2%, но вместо этого заняла ту же сумму у коммерческих банков под 8–9%", - отметил он.
Ранее экс-премьер республики Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование Молдавии, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в безразличии к росту госдолга
Вчера, 18:11
 
В миреМолдавияВенгрияИгорь ДодонВладимир ФилатМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала