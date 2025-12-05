Молдавия нуждается в займах, заявил Додон

КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Молдавия нуждается в займах, но они должны идти на инвестиции в экономику, а не "проедаться", заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
"Молдова нуждается в займах, но они должны идти на инвестиции в экономику. Все страны берут кредиты: Венгрия, например, вложила миллиарды в дороги, сельское хозяйство и промышленность. Так должны поступать и мы, а не "проедать" деньги сегодня и завтра думать, как возвращать займы с огромными процентами", - заявил Додон в эфире телеканала Rlive.
По его словам, каждый кредит должен идти на дороги, на создание рабочих мест в сёлах, на промышленные платформы в регионах. "Тогда появятся условия для экономического роста и средства для возврата долгов… Власть могла получить 170 миллионов долларов от МВФ под 1,5–2%, но вместо этого заняла ту же сумму у коммерческих банков под 8–9%", - отметил он.
Ранее экс-премьер республики Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование Молдавии, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.