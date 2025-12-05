Рейтинг@Mail.ru
Молдавский активист назвал русофобию болезнью, пришедшей из Европы
11:29 05.12.2025
Молдавский активист назвал русофобию болезнью, пришедшей из Европы
Молдавский активист назвал русофобию болезнью, пришедшей из Европы
2025-12-05T11:29:00+03:00
2025-12-05T11:30:00+03:00
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Глава Координационного совета российских соотечественников в Молдавии, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович заявил в связи с закрытием Русского дома в Кишинёве, что Молдавия импортирует болезнь под названием русофобия из Европы.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Петрович сообщил РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей, они будут направлены президенту республики Майе Санду для того, чтобы она не ставила подпись под новым законом. Тем не менее, глава молдавского государства подписала указ о денонсации соглашения, и в среду он был опубликован в издании "Официальный монитор", что означает его вступление в силу.
"Русофобия - это болезнь, импортируемая в Молдову из Европы. До недавнего времени у нашего народа был стойкий иммунитет против этой опасной заразы. Но современные завоеватели стали хитрее. Они начинают прививать опасный вирус с детства, и надо признать, немало преуспели в своей колониальной политике", - написал Петрович в своём Telegram-канале.
В посте также представлен фрагмент из интервью Петровича молдавскому телеканалу MD24, в котором он комментирует закрытие Русского дома в Кишинёве. В нем общественник отмечает, что несмотря на действия властей, сбор подписей в защиту РЦНК продолжается.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
