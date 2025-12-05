https://ria.ru/20251205/modi-2060155062.html
Моди отметил потенциал сотрудничества России и Индии в сфере образования
Моди отметил потенциал сотрудничества России и Индии в сфере образования - РИА Новости, 05.12.2025
Моди отметил потенциал сотрудничества России и Индии в сфере образования
Сотрудничество России и Индии в образовании и профподготовке обладает "огромным потенциалом", заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:55:00+03:00
2025-12-05T16:55:00+03:00
2025-12-05T18:49:00+03:00
в мире
россия
индия
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060074554_0:80:1594:977_1920x0_80_0_0_c2e6b43dbd28256a5a501d3c1218b39e.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2060106232.html
https://ria.ru/20251205/rossija-2060090955.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060074554_90:0:1534:1083_1920x0_80_0_0_26141346b8cedfce1f86bd18d493b7f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Моди отметил потенциал сотрудничества России и Индии в сфере образования
Моди: сотрудничество РФ и Индии в образовании обладает огромным потенциалом