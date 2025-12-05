Рейтинг@Mail.ru
Моди отметил потенциал сотрудничества России и Индии в сфере образования
16:55 05.12.2025 (обновлено: 18:49 05.12.2025)
Моди отметил потенциал сотрудничества России и Индии в сфере образования
Моди отметил потенциал сотрудничества России и Индии в сфере образования - РИА Новости, 05.12.2025
Моди отметил потенциал сотрудничества России и Индии в сфере образования
Сотрудничество России и Индии в образовании и профподготовке обладает "огромным потенциалом", заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
россия
индия
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
россия
индия
в мире, россия, индия, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Моди отметил потенциал сотрудничества России и Индии в сфере образования

Моди: сотрудничество РФ и Индии в образовании обладает огромным потенциалом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии в образовании и профподготовке обладает "огромным потенциалом", заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Наши культурная связь и контакты между людьми являются ключевым элементом индийско-российской дружбы", - написал премьер в соцсети X на русском языке.
В мире, Россия, Индия, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
