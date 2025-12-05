Индия хочет сотрудничать с Россией в морской сфере, заявил Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в области морской логистики, рыболовства и их автоматизации, в рамках сотрудничества могут быть сформированы совместные предприятия, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"Индия богата морепродуктами и различными переработанными пищевыми продуктами, которые востребованы по всему миру. Мы можем сформировать совместные предприятия и обеспечивать технологическое сотрудничество для обеспечения морской логистики, глубоководного рыболовства и автоматизации рыболовных гаваней. Это поспособствует не только удовлетворению спроса внутри России , но также создаст новый рынок для индийских продуктов", - сказал Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров.

Индийский премьер подчеркнул, что сотрудничество возможно также в области логистики.

"В ходе наших переговоров сегодня президент (России Владимир - ред.) Путин и я сфокусировались на обеспечении полного потенциала связанности между нашими странами, будь то международный торговый коридор "Север-Юг", Северный морской путь или коридор Ченнай-Владивосток. Мы привержены движению вперед по всем этим направлениям. очень скоро мы добьемся прогресса", - добавил Моди.