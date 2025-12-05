Рейтинг@Mail.ru
Индия хочет сотрудничать с Россией в морской сфере, заявил Моди - РИА Новости, 05.12.2025
14:59 05.12.2025
Индия хочет сотрудничать с Россией в морской сфере, заявил Моди
в мире
россия
индия
нью-дели
нарендра моди
фонд "росконгресс"
визит путина в индию — 2025
россия
индия
нью-дели
в мире, россия, индия, нью-дели, нарендра моди, фонд "росконгресс", визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Нарендра Моди, Фонд "Росконгресс", Визит Путина в Индию — 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в области морской логистики, рыболовства и их автоматизации, в рамках сотрудничества могут быть сформированы совместные предприятия, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
"Индия богата морепродуктами и различными переработанными пищевыми продуктами, которые востребованы по всему миру. Мы можем сформировать совместные предприятия и обеспечивать технологическое сотрудничество для обеспечения морской логистики, глубоководного рыболовства и автоматизации рыболовных гаваней. Это поспособствует не только удовлетворению спроса внутри России, но также создаст новый рынок для индийских продуктов", - сказал Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров.
Безвизовый режим с Россией создаст новые возможности, заявил Моди
14:36
Индийский премьер подчеркнул, что сотрудничество возможно также в области логистики.
"В ходе наших переговоров сегодня президент (России Владимир - ред.) Путин и я сфокусировались на обеспечении полного потенциала связанности между нашими странами, будь то международный торговый коридор "Север-Юг", Северный морской путь или коридор Ченнай-Владивосток. Мы привержены движению вперед по всем этим направлениям. очень скоро мы добьемся прогресса", - добавил Моди.
Он уточнил, что сотрудничество в сфере логистики уменьшит время перевозок товаров и, как следствие, уменьшатся цены, а для бизнеса также откроются новые рынки. Кроме того, по словам индийского премьера, использование цифровых технологий поможет упростить таможенные процедуры, создать виртуальные торговые коридоры и уменьшить количество бумажной волокиты.
Российско-индийский бизнес-форум организован 4-5 декабря в Нью-Дели в рамках государственного визита Путина в Индию. Организаторами выступают Фонд "Росконгресс" и Федерация индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Путин и Моди договорились о выработке путей решения экономических вызовов
14:50
 
