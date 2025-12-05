Рейтинг@Mail.ru
14:28 05.12.2025
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей
в мире, индия, россия, нарендра моди, визит путина в индию
В мире, Индия, Россия, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей

Моди предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей и компонентов к ним.
"Индия является глобальным лидером в производстве доступных и дешевых электрических автомобилей и различных других средств передвижения. Россия - важный производитель материалов. В партнерстве мы сможем обеспечивать производство электромобилей, компонентов для автомобилей и различных других технологий в сфере передвижения", - сказал Моди на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
По его мнению, сотрудничество в этой сфере не только удовлетворит потребности двух стран, но и способствует развитию глобального Юга.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин заявил о готовности России увеличить закупку товаров у Индии
В миреИндияРоссияНарендра МодиВизит Путина в Индию
 
 
