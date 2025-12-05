https://ria.ru/20251205/modi-2060080819.html
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей - РИА Новости, 05.12.2025
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей
Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей и компонентов к ним. РИА Новости, 05.12.2025
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей
Моди предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей