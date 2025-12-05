Рейтинг@Mail.ru
Моди: Индия и Россия могут достигнуть цели товарооборота до 2030 года - РИА Новости, 05.12.2025
14:22 05.12.2025
Моди: Индия и Россия могут достигнуть цели товарооборота до 2030 года
Индия и Россия могут достичь цели в 100 миллиардов долларов годового товарооборота гораздо раньше, чем к намеченному 2030 году, заявил премьер-министр Индии...
экономика, индия, россия, нарендра моди, визит путина в индию
Экономика, Индия, Россия, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Индия и Россия могут достичь цели в 100 миллиардов долларов годового товарооборота гораздо раньше, чем к намеченному 2030 году, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"По тому, что я вижу, мне кажется, не стоит ждать 2030 года. Мы можем достичь этой цели гораздо раньше", - сказал он на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин заявил о готовности России увеличить закупку товаров у Индии
ЭкономикаИндияРоссияНарендра МодиВизит Путина в Индию
 
 
