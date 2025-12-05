https://ria.ru/20251205/modi-2060075725.html
Моди назвал доверие самой большой силой в отношениях Индии и России
Моди назвал доверие самой большой силой в отношениях Индии и России - РИА Новости, 05.12.2025
Моди назвал доверие самой большой силой в отношениях Индии и России
Самая большая сила в отношениях между Индией и Россией является взаимное доверие сторон, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:14:00+03:00
2025-12-05T14:14:00+03:00
2025-12-05T14:27:00+03:00
визит путина в индию
индия
россия
нью-дели
нарендра моди
индия
россия
нью-дели
визит путина в индию, индия, россия, нью-дели, нарендра моди
Визит Путина в Индию, Индия, Россия, Нью-Дели, Нарендра Моди
Моди назвал доверие самой большой силой в отношениях Индии и России
Моди назвал взаимное доверие большой силой в отношениях между Индией и Россией