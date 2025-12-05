Рейтинг@Mail.ru
13:26 05.12.2025 (обновлено: 13:27 05.12.2025)
Моди указал на особую роль сотрудничества с Россией в сфере минералов
Моди указал на особую роль сотрудничества с Россией в сфере минералов
нарендра моди, россия, индия, владимир путин, в мире
Нарендра Моди, Россия, Индия, Владимир Путин, В мире
Моди указал на особую роль сотрудничества с Россией в сфере минералов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индийский премьер-министр Нарендра Моди отметил особое значение сотрудничества России и Индии в сфере минералов.
"Наше сотрудничество в сфере критически важных минералов крайне важно для обеспечения безопасной и диверсифицированной мировой системы поставок", - сказал Моди на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Нарендра МодиРоссияИндияВладимир ПутинВ мире
 
 
