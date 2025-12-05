Рейтинг@Mail.ru
Моди приветствовал российскую делегацию в Нью-Дели на русском языке
12:45 05.12.2025 (обновлено: 13:03 05.12.2025)
Моди приветствовал российскую делегацию в Нью-Дели на русском языке
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке приветствовал российскую делегацию в Нью-Дели. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
нью-дели
нарендра моди
индия
россия
в мире, нью-дели, нарендра моди, индия, россия
Моди приветствовал российскую делегацию в Нью-Дели на русском языке

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке приветствовал российскую делегацию в Нью-Дели.
"Добрый день", - сказал индийский премьер, обращаясь к российской делегации во время своего заявления для СМИ.
Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне. После переговоров президент и премьер-министр выступили с заявлениями для СМИ.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия успешно развивают сотрудничество в энергетике
В миреНью-ДелиНарендра МодиИндияРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
