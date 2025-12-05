Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами, заявил Моди - РИА Новости, 05.12.2025
12:26 05.12.2025
Россия и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами, заявил Моди
Россия и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами, заявил Моди
Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил уверенность, что РФ и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
россия
индия
россия
индия
в мире, россия, индия
В мире, Россия, Индия
Россия и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами, заявил Моди

Моди: Россия и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил уверенность, что РФ и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами.
"Я уверен, что в будущем наша дружба даст нам силу бороться с глобальными проблемами и вызовами. И мы, надеюсь, станем лидерами более процветающего будущего", - сказал Моди на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди указал на особую роль Путина в укреплении отношений России и Индии
В миреРоссияИндия
 
 
