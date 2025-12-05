Россия и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами, заявил Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил уверенность, что РФ и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами.

"Я уверен, что в будущем наша дружба даст нам силу бороться с глобальными проблемами и вызовами. И мы, надеюсь, станем лидерами более процветающего будущего", - сказал Моди на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.