Моди назвал теракт в "Крокусе" атакой на общечеловеческие ценности
Моди назвал теракт в "Крокусе" атакой на общечеловеческие ценности
Моди назвал теракт в "Крокусе" атакой на общечеловеческие ценности
05.12.2025
2025-12-05T12:25:00+03:00
2025-12-05T12:25:00+03:00
2025-12-05T12:25:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Индийский премьер-министр Нарендра Моди назвал террористический акт в "Крокус сити холле" атакой на общечеловеческие ценности.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
"Индия уверена, что терроризм – это прямая атака на общечеловеческие ценности", - заявил Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.