Моди назвал теракт в "Крокусе" атакой на общечеловеческие ценности
12:25 05.12.2025
Моди назвал теракт в "Крокусе" атакой на общечеловеческие ценности
красногорск
россия
нарендра моди
владимир путин
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
визит путина в индию — 2025
Моди назвал теракт в "Крокусе" атакой на общечеловеческие ценности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Индийский премьер-министр Нарендра Моди назвал террористический акт в "Крокус сити холле" атакой на общечеловеческие ценности.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
"Индия уверена, что терроризм – это прямая атака на общечеловеческие ценности", - заявил Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"
29 сентября, 10:12
 
