Моди рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере удобрений
Моди рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере удобрений - РИА Новости, 05.12.2025
Моди рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере удобрений
Сотрудничество Индии и России в сфере сельского хозяйства и производства удобрений важно для продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Индии... РИА Новости, 05.12.2025
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
в мире
россия
индия
Новости
ru-RU
россия, индия, нарендра моди, владимир путин, в мире
Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, В мире
Моди рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере удобрений
Моди отметил важность сотрудничества с Россией в сфере удобрений
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Сотрудничество Индии и России в сфере сельского хозяйства и производства удобрений важно для продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии подписания соглашений после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Наше сотрудничество в сфере сельского хозяйства и производства удобрений очень важно для продовольственной безопасности и для благосостояния наших фермеров. Я очень рад, что в дальнейшем обе стороны будут прилагать усилия для совместного производства карбамида (мочевины - ред.)", - отметил Моди.
Российский лидер в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В четверг вечером Путин и Моди провели неформальную встречу. В пятницу утром на площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония, затем лидеры приступили к официальным переговорам в Хайдарабадском дворце. В пятницу Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжилась в расширенном формате с участием делегаций двух стран.