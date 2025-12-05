Моди рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере удобрений

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Сотрудничество Индии и России в сфере сельского хозяйства и производства удобрений важно для продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии подписания соглашений после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Наше сотрудничество в сфере сельского хозяйства и производства удобрений очень важно для продовольственной безопасности и для благосостояния наших фермеров. Я очень рад, что в дальнейшем обе стороны будут прилагать усилия для совместного производства карбамида (мочевины - ред.)", - отметил Моди.