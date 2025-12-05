Рейтинг@Mail.ru
Моди рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере удобрений - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 05.12.2025 (обновлено: 12:25 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/modi-2060033074.html
Моди рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере удобрений
Моди рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере удобрений - РИА Новости, 05.12.2025
Моди рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере удобрений
Сотрудничество Индии и России в сфере сельского хозяйства и производства удобрений важно для продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Индии... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:24:00+03:00
2025-12-05T12:25:00+03:00
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967808638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_175aba285a941a004aa90a6a9da7da7f.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2060026537.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967808638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_781e75ecfb6e62b2e9c8980574212296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, нарендра моди, владимир путин, в мире
Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, В мире
Моди рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере удобрений

Моди отметил важность сотрудничества с Россией в сфере удобрений

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Сотрудничество Индии и России в сфере сельского хозяйства и производства удобрений важно для продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии подписания соглашений после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Наше сотрудничество в сфере сельского хозяйства и производства удобрений очень важно для продовольственной безопасности и для благосостояния наших фермеров. Я очень рад, что в дальнейшем обе стороны будут прилагать усилия для совместного производства карбамида (мочевины - ред.)", - отметил Моди.
Российский лидер в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В четверг вечером Путин и Моди провели неформальную встречу. В пятницу утром на площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония, затем лидеры приступили к официальным переговорам в Хайдарабадском дворце. В пятницу Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжилась в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия приняли программу экономического сотрудничества до 2030 года
12:15
 
РоссияИндияНарендра МодиВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала