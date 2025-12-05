https://ria.ru/20251205/modi-2060027239.html
Индия приветствует усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Моди
Индия приветствует усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Индия приветствует усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Моди
Индия приветствует все усилия по нахождению мирного разрешения ситуации на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:15:00+03:00
2025-12-05T12:15:00+03:00
2025-12-05T12:31:00+03:00
в мире
индия
украина
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979529718_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_3ff35bf421afd0e8371cb018619da700.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2059972217.html
индия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979529718_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_a7d107e02969e39e50f5a4a6537016dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, украина, нарендра моди
В мире, Индия, Украина, Нарендра Моди
Индия приветствует усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Моди
Моди: Индия приветствует все усилия по мирному разрешению конфликта на Украине