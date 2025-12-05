https://ria.ru/20251205/modi-2060025038.html
Моди отметил партнерство России и Индии по энергетической безопасности
Моди отметил партнерство России и Индии по энергетической безопасности - РИА Новости, 05.12.2025
Моди отметил партнерство России и Индии по энергетической безопасности
Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что энергетическая безопасность является важной основой... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:13:00+03:00
2025-12-05T12:13:00+03:00
2025-12-05T12:30:00+03:00
россия
индия
нарендра моди
нью-дели
владимир путин
в мире
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060018830_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_eea018ea7e44340161c58e6f4d7fb3d3.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2060035439.html
россия
индия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060018830_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_88e98bc3b027401169b41bb54e8b1f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, нарендра моди, нью-дели, владимир путин, в мире, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, Нарендра Моди, Нью-Дели, Владимир Путин, В мире, Визит Путина в Индию — 2025
Моди отметил партнерство России и Индии по энергетической безопасности
Моди: энергетическая безопасность является важной основой партнерства РФ и Индии