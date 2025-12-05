https://ria.ru/20251205/modi-2060019891.html
Моди заявил о продвижении обсуждения по коридору "Север-юг"
Моди заявил о продвижении обсуждения по коридору "Север-юг" - РИА Новости, 05.12.2025
Моди заявил о продвижении обсуждения по коридору "Север-юг"
Индия и РФ будут продвигать обсуждение по развитию транспортного коридора "Север-Юг", заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
Моди заявил о продвижении обсуждения по коридору "Север-юг"
