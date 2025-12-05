Рейтинг@Mail.ru
Моди назвал умелым руководство Путина
12:09 05.12.2025 (обновлено: 12:45 05.12.2025)
Моди назвал умелым руководство Путина
Моди назвал умелым руководство Путина
визит путина в индию — 2025
россия, индия, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, Визит Путина в Индию — 2025
Моди назвал умелым руководство Путина

Моди: руководство Путина способствовало развитию отношений России и Индии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Моди назвал умелым руководство Путина и отметил, что оно способствовало развитию отношений РФ и Индии
 
Россия Индия Визит Путина в Индию — 2025
 
 
Заголовок открываемого материала