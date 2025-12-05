https://ria.ru/20251205/modi-2059970582.html
Моди выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Россией
Моди выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Россией
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным придаст импульс экономическому сотрудничеству Москвы и... РИА Новости, 05.12.2025
Моди выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Россией
Моди: встреча с Путиным придаст импульс экономическому сотрудничеству РФ и Индии