Моди отметил дальновидность Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Роль президента России Владимира Путина с 2000 года говорит о дальновидном руководстве российского лидера, об этом свидетельствует и развитие отношений Индии и РФ, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.