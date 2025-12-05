https://ria.ru/20251205/modi-2059968522.html
Моди отметил уровень доверия между Россией и Индией
Моди отметил уровень доверия между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
Моди отметил уровень доверия между Россией и Индией
Индия и РФ регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине, это свидетельствует о глубоком доверии между двумя странами, заявил индийский премьер-министр... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:48:00+03:00
2025-12-05T09:48:00+03:00
2025-12-05T12:38:00+03:00
россия
индия
украина
нарендра моди
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059997010_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_dbc055f2d15a7b9b5c1db85ccf96a430.jpg
https://ria.ru/20251205/modi-2059970582.html
россия
индия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059997010_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7680a85a75049cca13f38ea4ab16b858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, украина, нарендра моди, в мире
Россия, Индия, Украина, Нарендра Моди, В мире
Моди отметил уровень доверия между Россией и Индией
Моди: Россия и Индия регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине