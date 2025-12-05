Рейтинг@Mail.ru
Моди отметил уровень доверия между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 05.12.2025 (обновлено: 12:38 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/modi-2059968522.html
Моди отметил уровень доверия между Россией и Индией
Моди отметил уровень доверия между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
Моди отметил уровень доверия между Россией и Индией
Индия и РФ регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине, это свидетельствует о глубоком доверии между двумя странами, заявил индийский премьер-министр... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:48:00+03:00
2025-12-05T12:38:00+03:00
россия
индия
украина
нарендра моди
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059997010_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_dbc055f2d15a7b9b5c1db85ccf96a430.jpg
https://ria.ru/20251205/modi-2059970582.html
россия
индия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059997010_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7680a85a75049cca13f38ea4ab16b858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, украина, нарендра моди, в мире
Россия, Индия, Украина, Нарендра Моди, В мире
Моди отметил уровень доверия между Россией и Индией

Моди: Россия и Индия регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия и РФ регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине, это свидетельствует о глубоком доверии между двумя странами, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
"Мы регулярно обмениваемся мнениями по поводу Украины, Вы как истинный друг рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении, это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами, это и есть сила" - сказал Моди Путину в ходе встречи лидеров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Россией
09:58
 
РоссияИндияУкраинаНарендра МодиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала