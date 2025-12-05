https://ria.ru/20251205/modi-2059968200.html
Моди заявил, что рад встрече с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что рад встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:46:00+03:00
2025-12-05T09:46:00+03:00
2025-12-05T09:59:00+03:00
визит путина в индию — 2025
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
в мире
индия
россия
Моди заявил, что рад встрече с Путиным в Дели