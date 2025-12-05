Рейтинг@Mail.ru
Моди заявил, что рад встрече с Путиным
09:46 05.12.2025 (обновлено: 09:59 05.12.2025)
Моди заявил, что рад встрече с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что рад встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Моди заявил, что рад встрече с Путиным

Моди заявил, что рад встрече с Путиным в Дели

Владимир Путин и Нарендра Моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что рад встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я очень рад этой возможности встретиться с Вами и поприветствовать Вас и Вашу делегацию в нашей стране", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин назвал премьер-министра Индии своим другом
Визит Путина в Индию — 2025
 
 
