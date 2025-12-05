Рейтинг@Mail.ru
Моди назвал встречу с Путиным важным событием
09:45 05.12.2025 (обновлено: 09:57 05.12.2025)
Моди назвал встречу с Путиным важным событием
Моди назвал встречу с Путиным важным событием
в мире, нарендра моди, владимир путин, визит путина в индию — 2025
В мире, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что для него лично встреча с президентом РФ Владимиром Путиным является важным событием.
"Ваш нынешний визит, уважаемый господин президент, имеет по-настоящему историческое значение. Ровно 25 лет назад Вы впервые посетили Индию в качестве президента Российской Федерации и изложили основы нашего стратегического партнерства. Для меня лично тоже это важное событие, потому что мы знакомы с Вами 25 лет", - сказал Моди в ходе встречи с Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
В мире, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
 
 
