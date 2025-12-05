https://ria.ru/20251205/modi-2059968047.html
Моди назвал встречу с Путиным важным событием
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что для него лично встреча с президентом РФ Владимиром Путиным является важным событием. РИА Новости, 05.12.2025
