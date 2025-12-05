https://ria.ru/20251205/mma-2060205439.html
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что давно тренирует так
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что давно тренирует так
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что давно тренирует так
Обвиняемый в осквернении памятника ветеранам МЧС боец ММА Заур Исмаилов признался, что на протяжении шести лет тренируется подобным образом.
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что давно тренируется так
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обвиняемый в осквернении памятника ветеранам МЧС боец ММА Заур Исмаилов признался, что на протяжении шести лет тренируется подобным образом.
Ранее Исмаилов опубликовал в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская) видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС
в Москве
. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. Столичный главк СК
РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника.
"Он воинское приветствие делает ветерану. Он просто удобный. Жгут накинул - спасибо, памятник. Мне пишут все, но я ни от кого не скрываюсь и не буду никогда. Я же с уважением, шесть лет здесь бегаю, накидываю на него руку, жгуты, вы неправильно поняли все", - сказал Исмаилов на своей странице в соцсети.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.