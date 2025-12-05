Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что давно тренирует так - РИА Новости, 05.12.2025
19:40 05.12.2025
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что давно тренирует так
Обвиняемый в осквернении памятника ветеранам МЧС боец ММА Заур Исмаилов признался, что на протяжении шести лет тренируется подобным образом. РИА Новости, 05.12.2025
2025
россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
© соцсети ИсмаиловаБоец ММА Заур Исмаилов
© соцсети Исмаилова
Боец ММА Заур Исмаилов. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обвиняемый в осквернении памятника ветеранам МЧС боец ММА Заур Исмаилов признался, что на протяжении шести лет тренируется подобным образом.
Ранее Исмаилов опубликовал в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. Столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника.
"Он воинское приветствие делает ветерану. Он просто удобный. Жгут накинул - спасибо, памятник. Мне пишут все, но я ни от кого не скрываюсь и не буду никогда. Я же с уважением, шесть лет здесь бегаю, накидываю на него руку, жгуты, вы неправильно поняли все", - сказал Исмаилов на своей странице в соцсети.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
