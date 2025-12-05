В Москве завели дело на бойца ММА, устроившего спарринг с памятником

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело об осквернении памятника возбуждено по публикации в СМИ видео, на котором мужчина проводит тренировку у памятника ветеранам МЧС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Как рассказали в главке, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что мужчина осквернил памятник ветеранам МЧС , который расположен в Москве на Кременчугской улице.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - сказали в ведомстве.

Ранее боец смешанных единоборств (ММА) Заур Исмаилов опубликовал в в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), как он имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. После критики пользователей в соцсетях публикация была удалена.