В Москве завели дело на бойца ММА, устроившего спарринг с памятником - РИА Новости, 05.12.2025
17:16 05.12.2025
В Москве завели дело на бойца ММА, устроившего спарринг с памятником
Уголовное дело об осквернении памятника возбуждено по публикации в СМИ видео, на котором мужчина проводит тренировку у памятника ветеранам МЧС в Москве,... РИА Новости, 05.12.2025
2025
В Москве завели дело на бойца ММА, устроившего спарринг с памятником

© соцсети ИсмаиловаБоец ММА Заур Исмаилов
Боец ММА Заур Исмаилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© соцсети Исмаилова
Боец ММА Заур Исмаилов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело об осквернении памятника возбуждено по публикации в СМИ видео, на котором мужчина проводит тренировку у памятника ветеранам МЧС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Как рассказали в главке, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что мужчина осквернил памятник ветеранам МЧС, который расположен в Москве на Кременчугской улице.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены
15:12
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - сказали в ведомстве.
Ранее боец смешанных единоборств (ММА) Заур Исмаилов опубликовал в в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), как он имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. После критики пользователей в соцсетях публикация была удалена.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Юлия Мерваезова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Количество обвиняемых по делу экс-замминистра в ДНР возросло до девяти
15:30
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
