Минтруд предложил создать список работ, запрещенных для несовершеннолетних

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минтруд России предложил выделить перечень работ, к выполнению которых запрещено привлекать несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе министерства.

Соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. Планируется, что новый перечень вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Минтруд России предложил усовершенствовать подходы к охране труда несовершеннолетних. В частности, предлагается выделить перечень работ, при выполнении которых запрещен труд несовершеннолетних", - говорится в сообщении

Отмечается, что базовые принципы безопасности труда несовершеннолетних работников установлены в трудовом законодательстве, а проект приказа конкретизирует действие ограничений. До сих пор их определял перечень профессий, а сейчас предлагается перейти к перечню видов работ, при выполнении которых нельзя привлекать несовершеннолетних.

"Текущая модель, когда в перечне поименованы профессии, позволяет обходить запрет через изменение наименования должности. Поименование работ фактически исключит возможность привлечения несовершеннолетних к такого рода занятиям", - объяснили в Минтруде.