https://ria.ru/20251205/mintrud-2060220624.html
Минтруд предложил создать список работ, запрещенных для несовершеннолетних
Минтруд предложил создать список работ, запрещенных для несовершеннолетних - РИА Новости, 05.12.2025
Минтруд предложил создать список работ, запрещенных для несовершеннолетних
Минтруд России предложил выделить перечень работ, к выполнению которых запрещено привлекать несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T21:24:00+03:00
2025-12-05T21:24:00+03:00
2025-12-05T21:24:00+03:00
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009420149_0:0:1513:851_1920x0_80_0_0_e050503b6bfacc3a37ac18cde3ad4466.jpg
https://ria.ru/20251029/pereobuchenie-2051426065.html
https://ria.ru/20251204/beglov-2059916053.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009420149_230:0:1365:851_1920x0_80_0_0_8ee17701ea6742f1251eaafa92168fa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд предложил создать список работ, запрещенных для несовершеннолетних
Минтруд предложил создать перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минтруд России предложил выделить перечень работ, к выполнению которых запрещено привлекать несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. Планируется, что новый перечень вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
"Минтруд России
предложил усовершенствовать подходы к охране труда несовершеннолетних. В частности, предлагается выделить перечень работ, при выполнении которых запрещен труд несовершеннолетних", - говорится в сообщении
Отмечается, что базовые принципы безопасности труда несовершеннолетних работников установлены в трудовом законодательстве, а проект приказа конкретизирует действие ограничений. До сих пор их определял перечень профессий, а сейчас предлагается перейти к перечню видов работ, при выполнении которых нельзя привлекать несовершеннолетних.
"Текущая модель, когда в перечне поименованы профессии, позволяет обходить запрет через изменение наименования должности. Поименование работ фактически исключит возможность привлечения несовершеннолетних к такого рода занятиям", - объяснили в Минтруде.
В новый перечень войдут 67 работ, которые разделены на несколько категорий. Так, среди них работы с вредными условиями труда, те, на которых не проводили специальную оценку условий труда, а также работы с потенциалом нанесения вреда здоровью и нравственному развитию. Кроме того, в список вошли работы с высоким риском травмирования, подземные и связанные с рисками негативного воздействия на растущий организм производственных физических, химических и биологических факторов.