СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следствие нашло восьмерых предполагаемых подельников бывшего замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В документе приводится также позиция защиты Луговенко, указавшей, что "все другие обвиняемые по уголовному делу были задержаны ещё в августе 2024 года".