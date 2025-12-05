https://ria.ru/20251205/mintrans-2059962110.html
СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса
СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса - РИА Новости, 05.12.2025
СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса
Следствие нашло восьмерых предполагаемых подельников бывшего замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:25:00+03:00
2025-12-05T09:25:00+03:00
2025-12-05T09:25:00+03:00
происшествия
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20250722/arest-2030705713.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса
РИА Новости: следствие нашло подельников экс-замглавы Минтранса Луговенко
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следствие нашло восьмерых предполагаемых подельников бывшего замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В настоящее время расследуется дело в отношении Луговенко по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285, частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 178 УК РФ
, а также в отношении еще восьми обвиняемых", - сказано в документе.
Там отмечается, что им инкриминируется часть 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции).
В документе приводится также позиция защиты Луговенко, указавшей, что "все другие обвиняемые по уголовному делу были задержаны ещё в августе 2024 года".
По версии следствия, чиновник в 2019–2021 годах вступил в сговор с руководителями фирм-конкурентов для заключения картельного соглашения. Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, проводимых в электронной форме, на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк
.