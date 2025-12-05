Рейтинг@Mail.ru
СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/mintrans-2059962110.html
СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса
СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса - РИА Новости, 05.12.2025
СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса
Следствие нашло восьмерых предполагаемых подельников бывшего замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:25:00+03:00
2025-12-05T09:25:00+03:00
происшествия
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20250722/arest-2030705713.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса

РИА Новости: следствие нашло подельников экс-замглавы Минтранса Луговенко

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следствие нашло восьмерых предполагаемых подельников бывшего замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В настоящее время расследуется дело в отношении Луговенко по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285, частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 178 УК РФ, а также в отношении еще восьми обвиняемых", - сказано в документе.
Там отмечается, что им инкриминируется часть 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции).
В документе приводится также позиция защиты Луговенко, указавшей, что "все другие обвиняемые по уголовному делу были задержаны ещё в августе 2024 года".
По версии следствия, чиновник в 2019–2021 годах вступил в сговор с руководителями фирм-конкурентов для заключения картельного соглашения. Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, проводимых в электронной форме, на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Константин Куранов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Суд арестовал главу Минтранса Новгородской области
22 июля, 19:05
 
ПроисшествияРоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала