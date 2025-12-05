https://ria.ru/20251205/minjust-2060162516.html
Польский "Фонд поддержки гражданского совета"* признали нежелательным
Польский "Фонд поддержки гражданского совета"* признали нежелательным - РИА Новости, 05.12.2025
Польский "Фонд поддержки гражданского совета"* признали нежелательным
Министерство юстиции России включило в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, польский "Фонд поддержки гражданского... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:08:00+03:00
2025-12-05T17:08:00+03:00
2025-12-05T17:08:00+03:00
россия
в мире
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
https://ria.ru/20250605/npo-2021165615.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, общество
Польский "Фонд поддержки гражданского совета"* признали нежелательным
"Фонд поддержки гражданского совета"* внесли в список нежелательных организаций
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, польский "Фонд поддержки гражданского совета"*, следует из соответствующей базы ведомства.
"Fundacja Wsparcia Rady Obywatelskiej* ("Фонд поддержки гражданского совета"*) Республика Польша", - говорится в перечне.
* Организация признана нежелательной.