МИД отреагировал на решение ООН изучить ответственность Украины за геноцид
20:47 05.12.2025 (обновлено: 21:00 05.12.2025)
МИД отреагировал на решение ООН изучить ответственность Украины за геноцид
Попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились, так как Международный суд ООН решил принять к рассмотрению встречные обвинения РИА Новости, 05.12.2025
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились, так как Международный суд ООН решил принять к рассмотрению встречные обвинения Российской Федерации против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, сообщает МИД РФ.
"Международный Суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения Российской Федерации против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению судом в полном объёме... Надежды Запада использовать против России "юридическое оружие" в очередной раз провалились", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипведомства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"
26 сентября, 19:36
В документе также отмечается, что Москва надеется, что и в дальнейшем Международный суд ООН будет проявлять взвешенность и беспристрастность в своих решениях.
"На этом фоне поддержка Киева со стороны западных стран уже начала резко таять: треть государств, ранее выступавших на стороне Украины в данном процессе, поспешили из него выйти, очевидно, осознав всю бесперспективность и даже рискованность своего дальнейшего участия в деле. Остальным странам Запада также следует прекратить прикрывать преступный неонацистский режим и оказывать давление на Международный суд ООН", - сказано в документе.
В сообщении ведомства уточняется, что Международный суд ООН 1 февраля 2024 года вынес решение, в котором полностью отверг все обвинения Украины против России и на рассмотрении суда остался лишь один вопрос – совершала ли сама Украина геноцид.
"Восемнадцатого ноября 2024 года российская сторона представила в суд массив доказательств объёмом более 10 тысяч страниц, подтверждающих осуществление преступным киевским режимом геноцида в отношении русского и русскоязычного населения Донбасса... Международный суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников", - отмечается в документе.
Россия, выступая в поддержку международного права, исходит из того, что сохранение непредвзятости и объективности органов международного правосудия является критическим условием выполнения принципа мирного разрешения международных споров, заключается в сообщении.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
МИД назвал приоритетной задачей доказать в ООН геноцид Украины на Донбассе
9 октября, 13:41
 
