МИД отреагировал на решение ООН изучить ответственность Украины за геноцид

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились, так как Международный суд ООН решил принять к рассмотрению встречные обвинения Российской Федерации против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, сообщает МИД РФ.
"Международный Суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения Российской Федерации против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению судом в полном объёме... Надежды Запада использовать против России "юридическое оружие" в очередной раз провалились", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипведомства.
В документе также отмечается, что Москва надеется, что и в дальнейшем Международный суд ООН будет проявлять взвешенность и беспристрастность в своих решениях.
"На этом фоне поддержка Киева со стороны западных стран уже начала резко таять: треть государств, ранее выступавших на стороне Украины в данном процессе, поспешили из него выйти, очевидно, осознав всю бесперспективность и даже рискованность своего дальнейшего участия в деле. Остальным странам Запада также следует прекратить прикрывать преступный неонацистский режим и оказывать давление на Международный суд ООН", - сказано в документе.
В сообщении ведомства уточняется, что Международный суд ООН 1 февраля 2024 года вынес решение, в котором полностью отверг все обвинения Украины против России и на рассмотрении суда остался лишь один вопрос – совершала ли сама Украина геноцид.
"Восемнадцатого ноября 2024 года российская сторона представила в суд массив доказательств объёмом более 10 тысяч страниц, подтверждающих осуществление преступным киевским режимом геноцида в отношении русского и русскоязычного населения Донбасса... Международный суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников", - отмечается в документе.
Россия, выступая в поддержку международного права, исходит из того, что сохранение непредвзятости и объективности органов международного правосудия является критическим условием выполнения принципа мирного разрешения международных споров, заключается в сообщении.