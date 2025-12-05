МИД отреагировал на решение ООН изучить ответственность Украины за геноцид

"На этом фоне поддержка Киева со стороны западных стран уже начала резко таять: треть государств, ранее выступавших на стороне Украины в данном процессе, поспешили из него выйти, очевидно, осознав всю бесперспективность и даже рискованность своего дальнейшего участия в деле. Остальным странам Запада также следует прекратить прикрывать преступный неонацистский режим и оказывать давление на Международный суд ООН", - сказано в документе.