МИД прокомментировал подписание соглашения о мире между ДРК и Руандой
18:23 05.12.2025 (обновлено: 18:45 05.12.2025)
МИД прокомментировал подписание соглашения о мире между ДРК и Руандой
МИД прокомментировал подписание соглашения о мире между ДРК и Руандой
Москва приветствует готовность лидеров Демократической Республики Конго и Руанды к продолжению совместной работы по возращению региона к миру и стабильности,... РИА Новости, 05.12.2025
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), демократическая республика конго, руанда, в мире
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Демократическая Республика Конго, Руанда, В мире
МИД прокомментировал подписание соглашения о мире между ДРК и Руандой

МИД: Москва приветствует готовность лидеров ДРК и Руанды к возвращению к миру

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва приветствует готовность лидеров Демократической Республики Конго и Руанды к продолжению совместной работы по возращению региона к миру и стабильности, эта приверженность уже в скором времени проявится в деятельном и добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, сообщает МИД РФ.
В Вашингтоне 4 декабря прошла церемония подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой, призванного положить конец конфликту на востоке ДРК.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп рассчитывает на очень скорый вывод руандийских военных из ДРК
Вчера, 22:49
"Москва приветствует готовность лидеров Демократической Республики Конго и Руанды к продолжению совместной работы по возращению региона к миру и стабильности. Исходит из того, что эта приверженность уже в ближайшее время проявится в деятельном и добросовестном исполнении взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, российская сторона с обеспокоенностью отмечает отсутствие позитивных изменений "на земле", несмотря на подписание в 2025 году уже целого пакета политических документов по продвижению мира, отмечается в сообщении.
"Боевые действия в восточных провинциях ДР Конго продолжались, режим прекращения огня не соблюдался. Это ставит под сомнение эффективность усилий международных посредников и подтверждает тезис о том, что достижение устойчивого и долгосрочного мира невозможно без устранения коренных причин конфликта", - уточняется в сообщении МИД.
Главы африканских стран ранее обвиняли друг друга в нарушении подписанного их министрами еще летом документа. Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди заявил, что президент Руанды Полем Кагаме хочет аннексировать богатую ресурсами восточную часть ДРК, а тот утверждал, что конголезская сторона медлит с исполнением договоренностей и до последнего высказывал сомнения в возможности встречи в Вашингтоне.
Мирное соглашение, чтобы завершить многолетний конфликт в восточных провинциях ДРК, связанный с повстанцами "Движения 23 марта", 27 июня подписали в Белом доме главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе.
М23 - повстанческое движение, созданное конголезскими тутси в 2012 году. Во второй половине января этого года "Движение 23 марта" развернуло масштабное наступление, что привело к резкой эскалации конфликта в восточных провинциях ДРК. В январе-феврале повстанцы захватили Гому и Букаву, административные центры провинций Северное и Южное Киву на востоке государства. В марте-июле активизация конфликта привела к массовому перемещению населения и усугублению ситуации в сфере продовольственной безопасности. В августе, несмотря на заключенное 29 июля соглашение о прекращении огня, столкновения продолжились. 15 ноября представители правительства и повстанцев подписали в Катаре рамочное соглашение о мире, предполагающее утверждение восьми протоколов, шесть из которых еще подлежат обсуждению сторонами, включая временную реорганизацию силовых структур и избавление от иностранных боевиков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп надеется на немедленные результаты после мира между Конго и Руанды
Вчера, 22:57
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Демократическая Республика КонгоРуандаВ мире
 
 
