МИД прокомментировал подписание соглашения о мире между ДРК и Руандой

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва приветствует готовность лидеров Демократической Республики Конго и Руанды к продолжению совместной работы по возращению региона к миру и стабильности, эта приверженность уже в скором времени проявится в деятельном и добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, Москва приветствует готовность лидеров Демократической Республики Конго и Руанды к продолжению совместной работы по возращению региона к миру и стабильности, эта приверженность уже в скором времени проявится в деятельном и добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, сообщает МИД РФ.

Вашингтоне 4 декабря прошла церемония подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой , призванного положить конец конфликту на востоке ДРК.

"Москва приветствует готовность лидеров Демократической Республики Конго и Руанды к продолжению совместной работы по возращению региона к миру и стабильности. Исходит из того, что эта приверженность уже в ближайшее время проявится в деятельном и добросовестном исполнении взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, российская сторона с обеспокоенностью отмечает отсутствие позитивных изменений "на земле", несмотря на подписание в 2025 году уже целого пакета политических документов по продвижению мира, отмечается в сообщении.

"Боевые действия в восточных провинциях ДР Конго продолжались, режим прекращения огня не соблюдался. Это ставит под сомнение эффективность усилий международных посредников и подтверждает тезис о том, что достижение устойчивого и долгосрочного мира невозможно без устранения коренных причин конфликта", - уточняется в сообщении МИД.

Главы африканских стран ранее обвиняли друг друга в нарушении подписанного их министрами еще летом документа. Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди заявил, что президент Руанды Полем Кагаме хочет аннексировать богатую ресурсами восточную часть ДРК, а тот утверждал, что конголезская сторона медлит с исполнением договоренностей и до последнего высказывал сомнения в возможности встречи в Вашингтоне.

Мирное соглашение, чтобы завершить многолетний конфликт в восточных провинциях ДРК, связанный с повстанцами "Движения 23 марта", 27 июня подписали в Белом доме главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе.