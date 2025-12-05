Рейтинг@Mail.ru
Министерская конференция Россия-Африка пройдет в декабре в Каире - РИА Новости, 05.12.2025
15:07 05.12.2025 (обновлено: 15:17 05.12.2025)
Министерская конференция Россия-Африка пройдет в декабре в Каире
Министерская конференция Россия-Африка пройдет в декабре в Каире
Министерская конференция Россия-Африка пройдет в декабре в Каире

МИД: министерская конференция Россия-Африка пройдет 19-20 декабря в Каире

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вторая министерская конференция Россия-Африка состоится 19-20 декабря в Каире, сообщили в российском дипведомстве.
В пятницу в министерстве иностранных дел сообщили, что у глав МИД России Сергея Лаврова и Египта Бадр Абдель Аты состоялся телефонный разговор по инициативе египетской стороны.
"Основное внимание было уделено ходу подготовки ко второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, которую планируется провести в Каире 19-20 декабря сего года", - говорится на сайте дипведомства.
