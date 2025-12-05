https://ria.ru/20251205/mid-2060096915.html
Министерская конференция Россия-Африка пройдет в декабре в Каире
Министерская конференция Россия-Африка пройдет в декабре в Каире - РИА Новости, 05.12.2025
Министерская конференция Россия-Африка пройдет в декабре в Каире
Вторая министерская конференция Россия-Африка состоится 19-20 декабря в Каире, сообщили в российском дипведомстве. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:07:00+03:00
2025-12-05T15:07:00+03:00
2025-12-05T15:17:00+03:00
каир (город)
россия
в мире
египет
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251125/afrika-2057435147.html
каир (город)
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каир (город), россия, в мире, египет, сергей лавров
Каир (город), Россия, В мире, Египет, Сергей Лавров
Министерская конференция Россия-Африка пройдет в декабре в Каире
МИД: министерская конференция Россия-Африка пройдет 19-20 декабря в Каире