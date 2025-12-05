Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал обвинения в адрес России в "депортации" украинских детей лживыми - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 05.12.2025 (обновлено: 11:27 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/mid-2059996637.html
МИД назвал обвинения в адрес России в "депортации" украинских детей лживыми
МИД назвал обвинения в адрес России в "депортации" украинских детей лживыми - РИА Новости, 05.12.2025
МИД назвал обвинения в адрес России в "депортации" украинских детей лживыми
Любые обвинения в адрес Москвы в "депортации" украинских детей носят абсолютно голословный и лживый характер, заявили в российском МИД. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:26:00+03:00
2025-12-05T11:27:00+03:00
в мире
россия
москва
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:253:2000:1378_1920x0_80_0_0_7b7a1559282acfe56c6c2d14e64adfea.jpg
https://ria.ru/20251205/mid-2059996498.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:65:2000:1565_1920x0_80_0_0_bc7ae024034f9193b581ca56e4b3e9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Москва, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
МИД назвал обвинения в адрес России в "депортации" украинских детей лживыми

МИД назвал обвинения в адрес России якобы в депортации украинских детей ложью

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Любые обвинения в адрес Москвы в "депортации" украинских детей носят абсолютно голословный и лживый характер, заявили в российском МИД.
"Российская сторона вновь подчеркивает, что любые обвинения в адрес России в "депортации" украинских детей носят абсолютно голословный и лживый характер", - говорится в заявлении МИД РФ в связи с голосованием в Генассамблее ООН по резолюции "Возвращение украинских детей".
Согласно заявлению, речь шла исключительно об эвакуации из зон боевых действий несовершеннолетних, чьи жизни подвергались смертельной опасности.
"В настоящее время Россия ведет планомерную работу по воссоединению семей и готова к взаимодействию по детской проблематике при участии конструктивно настроенных международных посредников", - резюмировали в министерстве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
МИД: резолюция ООН об украинских детях не содержит ни слова об их судьбе
11:25
 
В миреРоссияМоскваГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала