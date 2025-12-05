Рейтинг@Mail.ru
МИД: резолюция ООН об украинских детях не содержит ни слова об их судьбе
11:25 05.12.2025
МИД: резолюция ООН об украинских детях не содержит ни слова об их судьбе
МИД: резолюция ООН об украинских детях не содержит ни слова об их судьбе
2025
МИД: резолюция ООН об украинских детях не содержит ни слова об их судьбе

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Резолюция ГА ООН "Возвращение украинских детей" содержит бездоказательные инсинуации и обвинения в адрес России и ни коим образом не затрагивает судьбу украинских детей, вывезенных в Европу и потерявших связь с родными, заявили в пятницу в МИД РФ.
"В его основе (основе документа – ред.) – одиозные обвинения в адрес России в "депортации", "насильственном усыновлении" и "стирании идентичности" украинских детей. Подобные инсинуации не подкреплены никакими доказательствами. Ни слова нет о судьбе вывезенных в Европу и утративших связь с родными украинских несовершеннолетних", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Захарова опровергла сообщения о похищении украинских детей
29 октября, 16:30
 
