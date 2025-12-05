Мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2026 года

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Православный мессенджер "Зосима" планируют представить весной 2026 года, тогда же он будет доступен для скачивания, рассказал РИА Новости представитель разработчика - президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов.

"Планируем, что приложение появится в доступе для скачивания весной 2026 года, мы его представим", - сказал Агапов.

По его словам, тестовую версию приложения, которая была доступна в Google play осенью, скачали около 5 тысяч человек, приложение протестировали и сейчас исправляют изъяны. Параллельно, добавил он, фонд ведет переговоры о предоставлении аппаратных мощностей, чтобы приложение работало без сбоев, если его начнут массово скачивать.

В октябре руководитель направления цифровизации фонда "Иннотех XXI" Михаил Лебедев рассказывал, что в мессенджере кроме коммуникационной составляющей, будет "корпоративная" - для решения рабочих вопросов с участием настоятеля, старосты и прихожан конкретных храмов. Судя по презентации, которую представил Лебедев, приложение поможет рассылать объявления, организовывать мероприятия, распространять образовательные материалы, транскрибировать сообщения, совершать аудио и видео звонки.

Ранее тестовая версия мессенджера "Зосима" стала доступна для скачивания в Google Play. Как следовало из описания программы, она в том числе может "следить за богослужениями и важными событиями храма". В разработке были функции "сообщения", "книги", "видео", "новости", "фото", "календарь", "мероприятия".

В сентябре 2024 года Алексей Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта по реставрации храмов "Спаси и сохрани" был разработан специальный мессенджер, аналогичный WhatsApp, под названием "Зосима" - в честь святого. Сообщалось, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями, также в фонде сообщали, что мессенджер будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн-трансляции.