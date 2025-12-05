Рейтинг@Mail.ru
Мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2026 года - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:15 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/messendzher-2060026312.html
Мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2026 года
Мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2026 года - РИА Новости, 05.12.2025
Мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2026 года
Православный мессенджер "Зосима" планируют представить весной 2026 года, тогда же он будет доступен для скачивания, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:15:00+03:00
2025-12-05T12:15:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/23/1559192323_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e19595d7f8e952fa0079f0a31e15b3a7.jpg
https://ria.ru/20251124/vzaimodeystvie-2057663360.html
https://ria.ru/20251204/svyaschennik-2059590244.html
https://ria.ru/20251030/dostup-2051928566.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/23/1559192323_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_a557d0f10b67daa16db8a6bd1c2003d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
Мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2026 года

Агапов: Мессенджер "Зосима" можно будет скачать весной 2026

© Pixabay / Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Pixabay / Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Православный мессенджер "Зосима" планируют представить весной 2026 года, тогда же он будет доступен для скачивания, рассказал РИА Новости представитель разработчика - президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов.
"Планируем, что приложение появится в доступе для скачивания весной 2026 года, мы его представим", - сказал Агапов.
Заседание постоянной комиссии по взаимодействию с Русской православной церковью Совета при Президенте РФ по делам казачества в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Москве обсудили взаимодействие казачества с РПЦ
24 ноября, 20:30
По его словам, тестовую версию приложения, которая была доступна в Google play осенью, скачали около 5 тысяч человек, приложение протестировали и сейчас исправляют изъяны. Параллельно, добавил он, фонд ведет переговоры о предоставлении аппаратных мощностей, чтобы приложение работало без сбоев, если его начнут массово скачивать.
В октябре руководитель направления цифровизации фонда "Иннотех XXI" Михаил Лебедев рассказывал, что в мессенджере кроме коммуникационной составляющей, будет "корпоративная" - для решения рабочих вопросов с участием настоятеля, старосты и прихожан конкретных храмов. Судя по презентации, которую представил Лебедев, приложение поможет рассылать объявления, организовывать мероприятия, распространять образовательные материалы, транскрибировать сообщения, совершать аудио и видео звонки.
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Священник рассказал, почему Пресвятая Богородица - "мать" для всех верующих
Вчера, 04:05
Ранее тестовая версия мессенджера "Зосима" стала доступна для скачивания в Google Play. Как следовало из описания программы, она в том числе может "следить за богослужениями и важными событиями храма". В разработке были функции "сообщения", "книги", "видео", "новости", "фото", "календарь", "мероприятия".
В сентябре 2024 года Алексей Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта по реставрации храмов "Спаси и сохрани" был разработан специальный мессенджер, аналогичный WhatsApp, под названием "Зосима" - в честь святого. Сообщалось, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями, также в фонде сообщали, что мессенджер будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн-трансляции.
Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов инициирован фондом "Иннотех XXI". Задачи проекта - выявление наиболее нуждающихся в реставрации церквей, организация сбора средств на их консервацию и восстановление, привлечение известных людей в качестве представителей храмов и создание электронного реестра объектов для сохранения сведений о церквях.
Президент фонда Иннотех XXI Алексей Агапов на презентации православной социальной сети Зосима в культурном центре ГлавУпДК МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Стало известно, когда будет доступен православный мессенджер "Зосима"
30 октября, 18:31
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала