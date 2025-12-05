На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за визита в Индию

Мема добавил, что Россию нельзя назвать изолированной.



Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и несколько коммерческих соглашений.



Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.