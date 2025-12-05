На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за визита в Индию

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема отметил разницу между тем, что обсуждают президент России Владимир Путин с премьером Индии Нарендрой Моди и представители ЕС между собой. Своими наблюдениями он поделился в соцсети X.
"Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Зеленскому. У нас в Европе нет светлого будущего, не так ли?" — говорится в публикации.
Мема добавил, что Россию нельзя назвать изолированной.
Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и несколько коммерческих соглашений.
Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
