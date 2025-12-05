Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за визита в Индию - РИА Новости, 05.12.2025
08:47 05.12.2025 (обновлено: 16:02 05.12.2025)
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за визита в Индию
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за визита в Индию
в мире, индия, владимир путин, россия, европа, евросоюз, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Владимир Путин, Россия, Европа, Евросоюз, Визит Путина в Индию — 2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за визита в Индию

Финский политик Мема назвал Путина и Моди представителями реального мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема отметил разницу между тем, что обсуждают президент России Владимир Путин с премьером Индии Нарендрой Моди и представители ЕС между собой. Своими наблюдениями он поделился в соцсети X.

"Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Зеленскому. У нас в Европе нет светлого будущего, не так ли?" — говорится в публикации.
Мема добавил, что Россию нельзя назвать изолированной.

Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и несколько коммерческих соглашений.

Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
