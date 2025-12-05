https://ria.ru/20251205/mayning-2060191738.html
В Кабардино-Балкарии нашли более 20 устройств для майнинга
В Кабардино-Балкарии нашли более 20 устройств для майнинга - РИА Новости, 05.12.2025
В Кабардино-Балкарии нашли более 20 устройств для майнинга
Энергетики в Кабардино-Балкарии нашли больше 20 устройств для майнинга криптовалюты, которые функционировали в заброшенных зданиях в одном из сел республики;... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:46:00+03:00
2025-12-05T18:46:00+03:00
2025-12-05T18:52:00+03:00
происшествия
россия
урванский район
В Кабардино-Балкарии нашли более 20 устройств для майнинга
В Кабардино-Балкарии нашли более 20 устройств для майнинга в заброшенных зданиях
НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Энергетики в Кабардино-Балкарии нашли больше 20 устройств для майнинга криптовалюты, которые функционировали в заброшенных зданиях в одном из сел республики; ущерб, нанесенный майнерами, составил 5,8 миллиона рублей, сообщила компания "Россети Северный Кавказ".
"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ"-"Каббалкэнерго" пресекли в селении Старый Черек Урванского района
майнинг-хищение электроэнергии. Энергетики обнаружили факт незаконного подключения к сетям двух ветхих нежилых зданий, расположенных на заброшенном участке. При осмотре места выявлено 21 специальное устройство, предназначенное для майнинга криптовалюты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аппараты для майнинга разместили в специальных ящиках для подавления шума - шумобоксах, заколоченных гвоздями.
Объем похищенной электроэнергии, по данным компании, превысил 764 тысячи киловатт-часов, а ущерб, нанесенный сетевому комплексу региона, оценен в 5,8 миллиона рублей.
Энергетики передали материалы в полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере" УК РФ
, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Правительство России с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Кабардино-Балкарии.