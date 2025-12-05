В Кабардино-Балкарии нашли более 20 устройств для майнинга

Энергетики в Кабардино-Балкарии нашли больше 20 устройств для майнинга криптовалюты, которые функционировали в заброшенных зданиях в одном из сел республики

НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Энергетики в Кабардино-Балкарии нашли больше 20 устройств для майнинга криптовалюты, которые функционировали в заброшенных зданиях в одном из сел республики; ущерб, нанесенный майнерами, составил 5,8 миллиона рублей, сообщила компания "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ"-"Каббалкэнерго" пресекли в селении Старый Черек Урванского района майнинг-хищение электроэнергии. Энергетики обнаружили факт незаконного подключения к сетям двух ветхих нежилых зданий, расположенных на заброшенном участке. При осмотре места выявлено 21 специальное устройство, предназначенное для майнинга криптовалюты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аппараты для майнинга разместили в специальных ящиках для подавления шума - шумобоксах, заколоченных гвоздями.

Объем похищенной электроэнергии, по данным компании, превысил 764 тысячи киловатт-часов, а ущерб, нанесенный сетевому комплексу региона, оценен в 5,8 миллиона рублей.

Энергетики передали материалы в полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере" УК РФ , санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.