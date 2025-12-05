Маск раскритиковал Европу за наложенный ею штраф на соцсеть Х

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал решение ЕС наложить штраф на принадлежащую ему платформу X суммой в 120 миллионов евро, заявив, что без свободы слова Запад падет.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах.

"Без свободы слова Запад падет", - написал Маск на своей странице в соцсети X.

Также он обратил внимание на запись пользователя, который отметил, что X был оштрафован, так как "угрожает тоталитарному режиму" Европы . "Именно так", - написал Маск.

В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде.

Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.