И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев обжаловал приговор

УФА, 5 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, осуждённый на 13 лет лишения свободы за взяточничество, обжаловал приговор, сообщил РИА Новости адвокат Расим Гарифуллин.
В конце ноября Ленинский районный суд Уфы
приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан
. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае
, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.
"Апелляция на решение суда подана через Ленинский суд в Верховный суд республики Башкортостан. Дата рассмотрения ещё не известна", - сказал Гарифуллин.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ
сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве
.