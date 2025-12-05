Рейтинг@Mail.ru
И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев обжаловал приговор
11:52 05.12.2025
И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев обжаловал приговор
Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, осуждённый на 13 лет лишения свободы за взяточничество, обжаловал приговор
происшествия
республика башкортостан
уфа
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
уфа
ставропольский край
Новости
Происшествия, Республика Башкортостан, Уфа, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев обжаловал приговор

Осужденный за взятку и.о. вице-премьера Башкирии Марзаев обжаловал приговор

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлан Марзаев
Алан Марзаев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Алан Марзаев. Архивное фото
УФА, 5 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, осуждённый на 13 лет лишения свободы за взяточничество, обжаловал приговор, сообщил РИА Новости адвокат Расим Гарифуллин.
В конце ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.
"Апелляция на решение суда подана через Ленинский суд в Верховный суд республики Башкортостан. Дата рассмотрения ещё не известна", - сказал Гарифуллин.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.
Обвинительный приговор Марзаеву - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор
21 ноября, 13:01
 
ПроисшествияРеспублика БашкортостанУфаСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
