И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев обжаловал приговор

УФА, 5 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, осуждённый на 13 лет лишения свободы за взяточничество, обжаловал приговор, сообщил РИА Новости адвокат Расим Гарифуллин.

В конце ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан . У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае , несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.

"Апелляция на решение суда подана через Ленинский суд в Верховный суд республики Башкортостан. Дата рассмотрения ещё не известна", - сказал Гарифуллин.

По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.

По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.