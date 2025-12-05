Рейтинг@Mail.ru
Мантуров оценил перспективы роста товарооборота России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
18:29 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/manturov-2060186409.html
Мантуров оценил перспективы роста товарооборота России и Индии
Мантуров оценил перспективы роста товарооборота России и Индии - РИА Новости, 05.12.2025
Мантуров оценил перспективы роста товарооборота России и Индии
Россия и Индия могут довести уровень двусторонней торговли до уровня свыше 100 миллиардов долларов при условии совместной работы сторон на результат, заявил... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:29:00+03:00
2025-12-05T18:29:00+03:00
экономика
россия
индия
денис мантуров
визит путина в индию — 2025
россия
индия
экономика, россия, индия, денис мантуров, визит путина в индию — 2025
Экономика, Россия, Индия, Денис Мантуров, Визит Путина в Индию — 2025
Мантуров оценил перспективы роста товарооборота России и Индии

Мантуров: Россия и Индия могут увеличить товарооборот до $100 млрд к 2030 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия могут довести уровень двусторонней торговли до уровня свыше 100 миллиардов долларов при условии совместной работы сторон на результат, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Отвечая на вопрос о перспективах довести объем двусторонней торговли до отметки в более 100 миллиардов долларов к 2030 году, Мантуров заявил, что рассматривает эту цель "позитивно и реалистично", "если мы будем работать ради этого результата".
"Настрой у индийских коллег есть, и у моих коллег по правительству, и в российском бизнесе он точно присутствует", - подчеркнул первый вице-премьер.
ЭкономикаРоссияИндияДенис МантуровВизит Путина в Индию — 2025
 
 
