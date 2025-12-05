Мантуров оценил перспективы роста товарооборота России и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия могут довести уровень двусторонней торговли до уровня свыше 100 миллиардов долларов при условии совместной работы сторон на результат, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Настрой у индийских коллег есть, и у моих коллег по правительству, и в российском бизнесе он точно присутствует", - подчеркнул первый вице-премьер.