Макрон опроверг, что говорил об угрозе предательства Украины от США

ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг в пятницу информацию немецкого журнала Spiegel о том, что он якобы во время своего разговора с европейскими лидерами заявил о существовании вероятности того, что США предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности.
Spiegel опубликовал 4 декабря фрагменты из расшифровки конфиденциального телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским в понедельник, согласно которым можно сделать вывод о недоверии европейцев к США в связи с урегулированием на Украине. В телефонном разговоре, согласно материалу журнала, приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и Владимир Зеленский.
"Единство между американцами и европейцами в украинском вопросе необходимо. (Между нами – ред.) нет недоверия. Я опровергаю (информацию Spiegel – ред.)", – сказал Макрон, общаясь с журналистами во время государственного визита в КНР. Трансляция его выступления велась на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети Х.
Помимо этого, французский лидер заявил, что европейцы и американцы должны работать вместе в деле разрешения конфликта на Украине. Европа, по словам Макрона, необходима США, поскольку именно на Европу ляжет предоставление гарантий безопасности Украине и поскольку именно в Европе находятся замороженные российские активы.
"Мы приветствуем и поддерживаем усилия США по достижению мира (на Украине – ред)", - добавил он.
В Париже ранее уже опровергали заявления Макрона об угрозе предательства со стороны американцев. "Президент не выражался подобным образом", - заявили в Елисейском дворце, но отказались предоставить подробности.
В телефонном разговоре в понедельник Мерц, Макрон и другие главы правительств, вероятно, надеялись организовать встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в среду. Мерц предложил обратиться к Трампу с просьбой отправить Уиткоффа в Брюссель. В итоге Уиткофф вернулся из Москвы в США, встреча с европейцами не состоялась.
Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. В четверг российский лидер сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.