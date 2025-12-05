Рейтинг@Mail.ru
Макрон опроверг, что говорил об угрозе предательства Украины от США - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/makron-2060197599.html
Макрон опроверг, что говорил об угрозе предательства Украины от США
Макрон опроверг, что говорил об угрозе предательства Украины от США - РИА Новости, 05.12.2025
Макрон опроверг, что говорил об угрозе предательства Украины от США
Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг в пятницу информацию немецкого журнала Spiegel о том, что он якобы во время своего разговора с европейскими лидерами РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T19:10:00+03:00
2025-12-05T19:10:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
эммануэль макрон
стив уиткофф
фридрих мерц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg
https://ria.ru/20251205/makron-2060107708.html
https://ria.ru/20251205/koshkovich-2060003979.html
https://ria.ru/20251204/ukraina-2059855385.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_23b76f594ef9509e7ecb543443553ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, европа, эммануэль макрон, стив уиткофф, фридрих мерц, нато, дело миндича
В мире, США, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Стив Уиткофф, Фридрих Мерц, НАТО, Дело Миндича
Макрон опроверг, что говорил об угрозе предательства Украины от США

Макрон опроверг, что говорил об угрозе предательства Украины со стороны США

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг в пятницу информацию немецкого журнала Spiegel о том, что он якобы во время своего разговора с европейскими лидерами заявил о существовании вероятности того, что США предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности.
Spiegel опубликовал 4 декабря фрагменты из расшифровки конфиденциального телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским в понедельник, согласно которым можно сделать вывод о недоверии европейцев к США в связи с урегулированием на Украине. В телефонном разговоре, согласно материалу журнала, приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и Владимир Зеленский.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Медведев прокомментировал слова Макрона, что США "могут предать" Киев
15:39
"Единство между американцами и европейцами в украинском вопросе необходимо. (Между нами – ред.) нет недоверия. Я опровергаю (информацию Spiegel – ред.)", – сказал Макрон, общаясь с журналистами во время государственного визита в КНР. Трансляция его выступления велась на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети Х.
Помимо этого, французский лидер заявил, что европейцы и американцы должны работать вместе в деле разрешения конфликта на Украине. Европа, по словам Макрона, необходима США, поскольку именно на Европу ляжет предоставление гарантий безопасности Украине и поскольку именно в Европе находятся замороженные российские активы.
"Мы приветствуем и поддерживаем усилия США по достижению мира (на Украине – ред)", - добавил он.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Признание Макрона Зеленскому вызвало изумление на Западе
11:47
В Париже ранее уже опровергали заявления Макрона об угрозе предательства со стороны американцев. "Президент не выражался подобным образом", - заявили в Елисейском дворце, но отказались предоставить подробности.
В телефонном разговоре в понедельник Мерц, Макрон и другие главы правительств, вероятно, надеялись организовать встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в среду. Мерц предложил обратиться к Трампу с просьбой отправить Уиткоффа в Брюссель. В итоге Уиткофф вернулся из Москвы в США, встреча с европейцами не состоялась.
Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. В четверг российский лидер сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Во Франции набросились на Макрона после слов об Украине
Вчера, 17:52
 
В миреСШАУкраинаЕвропаЭммануэль МакронСтив УиткоффФридрих МерцНАТОДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала