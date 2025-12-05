https://ria.ru/20251205/makron-2060169446.html
Макрон убежал от китайских силовиков и попал на видео
Макрон убежал от китайских силовиков и попал на видео - РИА Новости, 05.12.2025
Макрон убежал от китайских силовиков и попал на видео
Президент Франции Эммануэль Макрон убежал от сотрудников Службы безопасности Китая, чтобы пообщаться с толпой студентов в ходе своего госвизита, передает... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:34:00+03:00
2025-12-05T17:34:00+03:00
2025-12-05T20:31:00+03:00
2025
Макрон убежал от китайских силовиков и попал на видео
BFMTV: Макрон убежал от службы безопасности КНР