Макрон убежал от китайских силовиков и попал на видео
17:34 05.12.2025 (обновлено: 20:31 05.12.2025)
Макрон убежал от китайских силовиков и попал на видео
Президент Франции Эммануэль Макрон убежал от сотрудников Службы безопасности Китая, чтобы пообщаться с толпой студентов в ходе своего госвизита
в мире
китай
франция
чэнду
эммануэль макрон
2025
в мире, китай, франция, чэнду, эммануэль макрон
В мире, Китай, Франция, Чэнду, Эммануэль Макрон
Макрон убежал от китайских силовиков и попал на видео

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон убежал от сотрудников Службы безопасности Китая, чтобы пообщаться с толпой студентов в ходе своего госвизита, передает телеканал BFMTV.
"Макрон воспользовался возможностью пообщаться с публикой у Сычуаньского университета в Чэнду. Эта неожиданная встреча удивила Службу безопасности Китая", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как президент бежит к собравшимся людям, а сотрудники китайского ведомства пытаются его догнать. Как уточняется, инцидент произошел 5 декабря, в заключительный день визита французского лидера в КНР.
В среду вечером Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом, он продлится до пятницы. В четверг в китайской столице прошли переговоры лидеров двух стран.
Макрон выступил со срочным призывом по Украине
Вчера, 09:23
 
В миреКитайФранцияЧэндуЭммануэль Макрон
 
 
