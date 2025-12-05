В Майами завершилась встреча делегаций Украины и США, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Встреча американской и украинской делегаций в Майами завершилась, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в делегации.
Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее передавало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами. Во вторник эти же представители США посетили российскую столицу, где у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Встреча украинской и американской делегаций в Майами закончилась", - говорится в материале на сайте "Общественного".
Помимо Умерова Украину также представлял глава генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. Деталей о результатах встречи не приводится.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в четверг лишь донесет до того позицию РФ по итогам переговоров в Москве, украинская сторона едва ли добьется для себя уступок.