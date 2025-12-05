Рейтинг@Mail.ru
В Майами завершилась встреча делегаций Украины и США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 05.12.2025 (обновлено: 08:34 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/majami-2059952170.html
В Майами завершилась встреча делегаций Украины и США, пишут СМИ
В Майами завершилась встреча делегаций Украины и США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2025
В Майами завершилась встреча делегаций Украины и США, пишут СМИ
Встреча американской и украинской делегаций в Майами завершилась, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в делегации. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T08:22:00+03:00
2025-12-05T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
майами
украина
рустем умеров
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:227:2310:1526_1920x0_80_0_0_532d4d5194d3ca570721a777746247fd.jpg
https://ria.ru/20251205/evropa-2059920430.html
сша
майами
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bde72cb7083db2a295a63c86981cfd61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майами, украина, рустем умеров, стив уиткофф, дональд трамп, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Майами, Украина, Рустем Умеров, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Мирный план США по Украине
В Майами завершилась встреча делегаций Украины и США, пишут СМИ

В Майами завершились переговоры делегаций США и Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Встреча американской и украинской делегаций в Майами завершилась, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в делегации.
Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее передавало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами. Во вторник эти же представители США посетили российскую столицу, где у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Встреча украинской и американской делегаций в Майами закончилась", - говорится в материале на сайте "Общественного".
Помимо Умерова Украину также представлял глава генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. Деталей о результатах встречи не приводится.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в четверг лишь донесет до того позицию РФ по итогам переговоров в Москве, украинская сторона едва ли добьется для себя уступок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМайамиУкраинаРустем УмеровСтив УиткоффДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала