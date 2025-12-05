В Магадане ветер снес крышу детской больницы

МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Ветер снес крышу детской инфекционной больницы в Магадане, сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько.
Ранее в Магаданскую область пришел второй циклон за неделю, в регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность, из-за метели закрыты две региональные трассы. Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели.
"Сильным ветром с метелью с детской инфекционной больницы унесло крышу... На крыше используемого здания идет капитальный ремонт кровли... Очевидно, листы металла, разлетевшиеся с крыши, не были достаточно надежно закреплены. Рабочие и их руководство извещены, уже на объекте, собирают разлетевшиеся листы", - написал Витько в своем Telegram-канале.
