В Магадане ветер снес крышу детской больницы - РИА Новости, 05.12.2025
11:43 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/magadan-2060001443.html
В Магадане ветер снес крышу детской больницы
В Магадане ветер снес крышу детской больницы
происшествия, магадан, магаданская область, новосибирск, александр витько
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Новосибирск, Александр Витько
В Магадане ветер снес крышу детской больницы

Ветер снес крышу детской инфекционной больницы в Магадане

© Фото : Александр Витько/TelegramЛисты металла, разлетевшиеся с крыши детской инфекционной больницы в Магадане
Листы металла, разлетевшиеся с крыши детской инфекционной больницы в Магадане - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Александр Витько/Telegram
Листы металла, разлетевшиеся с крыши детской инфекционной больницы в Магадане
МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Ветер снес крышу детской инфекционной больницы в Магадане, сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько.
Ранее в Магаданскую область пришел второй циклон за неделю, в регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность, из-за метели закрыты две региональные трассы. Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели.
"Сильным ветром с метелью с детской инфекционной больницы унесло крышу... На крыше используемого здания идет капитальный ремонт кровли... Очевидно, листы металла, разлетевшиеся с крыши, не были достаточно надежно закреплены. Рабочие и их руководство извещены, уже на объекте, собирают разлетевшиеся листы", - написал Витько в своем Telegram-канале.
На Алтае ветер снес крышу детсада
7 ноября 2024, 13:40
 
ПроисшествияМагаданМагаданская областьНовосибирскАлександр Витько
 
 
