03:58 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/magadan-2059936500.html
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели
2025-12-05T03:58:00+03:00
2025-12-05T03:58:00+03:00
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели

© РИА Новости / Виктор Сатановский | Перейти в медиабанкМагадан
© РИА Новости / Виктор Сатановский
Перейти в медиабанк
Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости представитель аэропорта города.
Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность, из-за метели закрыта трасса "Герба-Омсукчан". В Магадане объявили свободное посещение для учеников младших классов школ города.
"Некоторые рейсы задержаны, отложены внутрирегиональные рейсы. Борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, это решение экипажа самолета", - рассказал собеседник агентства.
