Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели

МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости представитель аэропорта города.