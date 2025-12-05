Жителям Магадана посоветовали не водить детей в школу из-за метели

МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Мэр Магадана Лариса Поликанова обратилась к жителям города с рекомендацией не водить детей 1-8 классов в школу из-за метели.
Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность, из-за метели закрыта трасса "Герба-Омсукчан".
"По данным метеорологов, в Магадане прогнозируют ухудшение погодных условий. В целях обеспечения безопасности детей, посещение школьных занятий для учащихся 1–8 классов (вторая смена) остаётся на усмотрение родителей. Прошу вас внимательно оценить погодные условия в момент отправки ребёнка в школу. Если вы считаете, что дорога может быть небезопасной — оставьте ребёнка дома. В этом случае, пожалуйста, проинформируйте классного руководителя о принятом решении. Безопасность наших детей — превыше всего. Давайте вместе сделаем всё возможное, чтобы избежать рисков в непогоду", - написала Поликанова в своем Telegram-канале.