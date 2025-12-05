Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал снять барьеры для туризма - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
17:48 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/lyulin-2060173800.html
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал снять барьеры для туризма
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал снять барьеры для туризма - РИА Новости, 05.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал снять барьеры для туризма
Председатель совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал снять барьеры... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:48:00+03:00
2025-12-05T17:48:00+03:00
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023967653_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_d261eaddb62275b7dfbef411094f63c4.jpg
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023967653_59:0:1196:853_1920x0_80_0_0_0ed8628b5562ec0c37cba34c5aa00caf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , нижегородская область
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Нижегородская область
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал снять барьеры для туризма

Люлин призвал снять барьеры для туристического роста в регионах Приволжья

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиЕвгений Люлин
Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Евгений Люлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Председатель совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал снять барьеры для туристического роста в регионах Приволжья, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Люлин в пятницу провел в Казани заседание совета законодателей ПФО, где одной из тем обсуждения стало развитие внутреннего туризма.
"Участники отметили, что округ обладает мощным туристическим потенциалом, богатым историко-культурным наследием и развитой событийной повесткой. В каждом регионе округа есть своя уникальная практика. Так, Нижегородская область активно развивает межрегиональные речные перевозки. В Удмуртии реализуется проект адаптивного туризма, в Башкирии успешно развиваются экскурсионные программы для граждан "серебряного возраста". Самарская и Оренбургская области при поддержке "Роснефти" открывают новые автобусные туристические маршруты", - говорится в сообщении.
Как отметил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, за последние три года число турпоездок по регионам ПФО выросло на четверть, а по росту турпотока округ превышает общероссийские показатели. За 9 месяцев этого года число турпоездок составило почти 16 миллионов.
Вместе с тем участники отметили, что возможности регионов ПФО в этой сфере раскрыты еще не в полной мере. Развитию туризма мешают нехватка современных гостиничных объектов, дефицит квалифицированных кадров. Необходимы налоговые меры стимулирования инвесторов, учебные программы для подготовки специалистов. Для дальнейшего эффективного развития внутреннего туризма в субъектах ПФО требуется совершенствование нормативно-правовой базы, развитие межрегионального сотрудничества, повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли, а также внедрение инновационных подходов в продвижении региональных туристских продуктов.
По итогам обсуждения законодатели сформировали пакет предложений. Госдуме парламентарии рекомендуют быстрее принять закон о создании Национальной системы туристских троп. Также необходимо закрепить правовой статус туристских кластеров и автомобильного туризма, чтобы привлекать инвесторов и развивать эти направления. Кроме того, предлагается дать регионам право снижать налог на прибыль для тех, кто вкладывается в туризм в малых городах и сёлах, а также добавить расходы на внутренний туризм в список налоговых вычетов для граждан.
Министерству экономического развития рекомендовано продвигать туризм из регионов на всероссийском уровне и создать общую цифровую платформу для учёта посещаемости достопримечательностей. Региональным парламентам и правительствам субъектов ПФО необходимо актуализировать законы, выделять средства на туризм, активнее работать с бизнесом, готовить кадры для отрасли и вместе создавать новые межрегиональные маршруты.
Также законодатели округа договорились о разработке стратегии сотрудничества субъектов ПФО в сфере туризма и создании координационного совета по развитию туризма. Это позволит системно развивать отрасль, тиражировать успешные практики и усиливать туристический бренд Приволжья.
"Туризм – серьезная движущая сила для всех регионов Приволжского федерального округа. Мы видим, как растет турпоток, и обсудили, что еще нужно сделать для его дальнейшего развития… Важно, что мы не только констатировали проблемы, но и вырабатывали четкий план. Направим рекомендации в адрес федеральных и региональных органов власти, реализация предлагаемых мер станет серьезным импульсом для превращения Приволжья в один из самых привлекательных туристических макрорегионов страны", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
 
Нижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Нижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала