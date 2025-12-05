Спикер нижегородского парламента Люлин призвал снять барьеры для туризма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Председатель совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал снять барьеры для туристического роста в регионах Приволжья, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Люлин в пятницу провел в Казани заседание совета законодателей ПФО, где одной из тем обсуждения стало развитие внутреннего туризма.

"Участники отметили, что округ обладает мощным туристическим потенциалом, богатым историко-культурным наследием и развитой событийной повесткой. В каждом регионе округа есть своя уникальная практика. Так, Нижегородская область активно развивает межрегиональные речные перевозки. В Удмуртии реализуется проект адаптивного туризма, в Башкирии успешно развиваются экскурсионные программы для граждан "серебряного возраста". Самарская и Оренбургская области при поддержке "Роснефти" открывают новые автобусные туристические маршруты", - говорится в сообщении.

Как отметил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, за последние три года число турпоездок по регионам ПФО выросло на четверть, а по росту турпотока округ превышает общероссийские показатели. За 9 месяцев этого года число турпоездок составило почти 16 миллионов.

Вместе с тем участники отметили, что возможности регионов ПФО в этой сфере раскрыты еще не в полной мере. Развитию туризма мешают нехватка современных гостиничных объектов, дефицит квалифицированных кадров. Необходимы налоговые меры стимулирования инвесторов, учебные программы для подготовки специалистов. Для дальнейшего эффективного развития внутреннего туризма в субъектах ПФО требуется совершенствование нормативно-правовой базы, развитие межрегионального сотрудничества, повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли, а также внедрение инновационных подходов в продвижении региональных туристских продуктов.

По итогам обсуждения законодатели сформировали пакет предложений. Госдуме парламентарии рекомендуют быстрее принять закон о создании Национальной системы туристских троп. Также необходимо закрепить правовой статус туристских кластеров и автомобильного туризма, чтобы привлекать инвесторов и развивать эти направления. Кроме того, предлагается дать регионам право снижать налог на прибыль для тех, кто вкладывается в туризм в малых городах и сёлах, а также добавить расходы на внутренний туризм в список налоговых вычетов для граждан.

Министерству экономического развития рекомендовано продвигать туризм из регионов на всероссийском уровне и создать общую цифровую платформу для учёта посещаемости достопримечательностей. Региональным парламентам и правительствам субъектов ПФО необходимо актуализировать законы, выделять средства на туризм, активнее работать с бизнесом, готовить кадры для отрасли и вместе создавать новые межрегиональные маршруты.

Также законодатели округа договорились о разработке стратегии сотрудничества субъектов ПФО в сфере туризма и создании координационного совета по развитию туризма. Это позволит системно развивать отрасль, тиражировать успешные практики и усиливать туристический бренд Приволжья.