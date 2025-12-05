Рейтинг@Mail.ru
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без света после атак ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 05.12.2025
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без света после атак ВСУ
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без света после атак ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без света после атак ВСУ
Украинские войска ночью атаковали энергообъекты в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском округах ЛНР, из-за ударов беспилотников обесточены ряд населенных... РИА Новости, 05.12.2025
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
происшествия
северодонецк
луганская народная республика
северодонецк, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Происшествия
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без света после атак ВСУ

ВСУ ночью атаковали энергообъекты в трех районах ЛНР

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 дек – РИА Новости. Украинские войска ночью атаковали энергообъекты в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском округах ЛНР, из-за ударов беспилотников обесточены ряд населенных пунктов, сообщает региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности.
"Ночью ВФУ атаковали объекты электроэнергетики в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском муниципальных округах. В результате ударов вражеских БПЛА были обесточены потребители города Горское, частично города Северодонецка, а также 5 близлежащих населенных пунктов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что энергетики оперативно запитали часть абонентов по резервным схемам электроснабжения. Организованы аварийно-восстановительные работы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Версия 2023.1 Beta
