Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без света после атак ВСУ
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без света после атак ВСУ
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без света после атак ВСУ
Украинские войска ночью атаковали энергообъекты в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском округах ЛНР, из-за ударов беспилотников обесточены ряд населенных...
2025-12-05T10:08:00+03:00
2025-12-05T10:08:00+03:00
2025-12-05T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
происшествия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северодонецк
луганская народная республика
северодонецк, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Происшествия
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без света после атак ВСУ
ВСУ ночью атаковали энергообъекты в трех районах ЛНР