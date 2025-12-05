Ликсутов: столица будет сотрудничать с Китаем в сфере высоких технологий

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Представители ОЭЗ "Технополис Москва" подписали соглашение о сотрудничестве с китайскими представителями в рамках Международного форума "Диалог во имя развития: сотрудничество города Москвы с регионами Китайской Народной Республики", который прошел в Шэньчжэне, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.

На площадке форума встретились представители российского и китайского делового и экспертного сообществ. Среди участников – дипломатическая миссия России в Китайской Народной Республики, представители региональных и городских администраций, инвесторы, компании, отраслевые эксперты и бизнес-ассоциации, а также молодые предприниматели.

В ходе мероприятия стороны обсудили расширение кооперационных связей, новые формы взаимодействия и запуск совместных проектов в ОЭЗ "Технополис Москва". Представители особой экономической зоны столицы подписали соглашения о сотрудничестве с "Шаньдунской группой компаний информационных технологий "Лунай" и Шанхайским фондом молодежного предпринимательства.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы последовательно укрепляем международное сотрудничество столицы с дружественными странами в области промышленности и высоких технологий. Китай остается ключевым партнером города: нас объединяет схожая динамика развития, высокий уровень технологической компетентности и общая заинтересованность в формировании современной промышленной инфраструктуры. Форум в Шэньчжэне доказал свою эффективность – по его итогам участники приступили к проработке новых совместных проектов в микроэлектронике, электротранспорте, фармацевтике, робототехнике и других перспективных отраслях, развивающихся на базе особой экономической зоны "Технополис Москва", — сообщил заммэра Москвы в правительстве городп по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.

Программа мероприятия включила в себя торжественную церемонию открытия, панельные дискуссии, профильные встречи с представителями бизнес-сообщества провинции Гуандун. Участники мероприятия ознакомились с инвестиционным и промышленным потенциалом Москвы, узнали о мерах поддержки особой экономической зоны столицы, а также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в отраслях микроэлектроники, высокотехнологичной пищевой промышленности, искусственного интеллекта, робототехники, фармацевтики, медицинской техники, биотехники, биоэкономики, электромобилестроения, девелопмента, косметологии.

"Российско-китайское торгово-экономическое взаимодействие вопреки неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, включая нелигитимные санкции со стороны Запада, выдержало испытание на прочность и продолжает поступательно развиваться. Китай еще больше укрепил свои позиции в качестве крупнейшего торгового партнера России. Более 90% расчетов между нами осуществляются в национальных валютах. Спектр нашего сотрудничества очень широкий. Тем не менее постоянно приходится искать новые точки соприкосновения интересов и формы взаимодействия, в том числе на межрегиональном и межмуниципальном уровне", — отметил генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.