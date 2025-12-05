Ликсутов: началась регистрация на зимний сезон экскурсий "Открой#Моспром"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Началась регистрация на участие в новом сезоне экскурсий "Открой#Моспром", которые пройдут по промышленным площадкам столицы в рамках проекта "Зима в Москве", сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе продолжают развивать промышленность.

"Индустриальный туризм — это возможность ближе познакомиться с миром технологий и инноваций, которые формируют облик города. "Открой#Моспром" — одна из крупнейших в стране инициатив в этом направлении, объединяющая более 150 производств. В рамках проекта "Зима в Москве" в преддверии новогодних праздников уже началась регистрация на экскурсии нового сезона по предприятиям города. Программы рассчитаны на участников всех возрастов", – подчеркнул Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Первые экскурсии пройдут с 9 по 26 декабря. Уже сейчас можно зарегистрироваться на сайте проекта. Подать заявку можно за три дня до события.

"Только в декабре на промышленных площадках Москвы состоится более 20 экскурсий. Жители и гости столицы смогут посетить производство лазерных, роботизированных систем, напитков, текстильных изделий, космический научно-производственный центр, а также косметический, кабельный, лифтовый и другие заводы", – сказал министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.

Насыщенная программа зимнего сезона также включает креативные мастер-классы для детей и родителей, в том числе по 3D-моделированию и робототехнике.