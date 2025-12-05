Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/likhachev-2060107128.html
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС - РИА Новости, 05.12.2025
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС
"Росатом" обсуждает с Индией возможность локализации на индийской территории производства ядерного топлива для АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:36:00+03:00
2025-12-05T15:36:00+03:00
в мире
индия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_0:181:2985:1860_1920x0_80_0_0_f90968067cec4d523c9aafe841e9e04d.jpg
https://ria.ru/20251205/likhachev-2060104073.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_745d3e58c70917981d1f199dc801d1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Индия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС

Лихачев: Росатом обсуждает с Индией локализацию производства топлива для АЭС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Индией возможность локализации на индийской территории производства ядерного топлива для АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Наша цель... максимально локализовать здесь (в Индии - ред.) в том числе и производство топлива, разговор об этом идет", - сказал Лихачев в комментарии "Первому каналу".
Установка в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Росатом" согласовал с Индией меморандум о строительстве новых блоков АЭС
15:24
 
В миреИндияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала