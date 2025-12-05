https://ria.ru/20251205/likhachev-2060107128.html
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС - РИА Новости, 05.12.2025
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС
"Росатом" обсуждает с Индией возможность локализации на индийской территории производства ядерного топлива для АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 05.12.2025
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС
Лихачев: Росатом обсуждает с Индией локализацию производства топлива для АЭС