Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" будет развивать сотрудничество с Индией по АЭС малой мощности - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/likhachev-2060105990.html
"Росатом" будет развивать сотрудничество с Индией по АЭС малой мощности
"Росатом" будет развивать сотрудничество с Индией по АЭС малой мощности - РИА Новости, 05.12.2025
"Росатом" будет развивать сотрудничество с Индией по АЭС малой мощности
"Росатом" будет развивать сотрудничество с Индией по АЭС малой мощности, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:34:00+03:00
2025-12-05T15:34:00+03:00
экономика
индия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/23/1555382352_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_dc295d051ed3c8f8763b49a72646b10e.jpg
https://ria.ru/20251205/likhachev-2060104073.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/23/1555382352_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_ba661f6ec433cec2bb2a2afa94eb21d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Индия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" будет развивать сотрудничество с Индией по АЭС малой мощности

Лихачев: Росатом будет развивать сотрудничество с Индией по АЭС малой мощности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Росатом" будет развивать сотрудничество с Индией по АЭС малой мощности, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Россия согласовала с Индией меморандум о строительстве новых атомных энергоблоков, "о расширении повестки дня на малую мощность",- сказал Лихачев в эфире Первого канала.
Установка в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Росатом" согласовал с Индией меморандум о строительстве новых блоков АЭС
15:24
 
ЭкономикаИндияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала