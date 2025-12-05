Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" согласовал с Индией меморандум о строительстве новых блоков АЭС
15:24 05.12.2025
"Росатом" согласовал с Индией меморандум о строительстве новых блоков АЭС
"Росатом" согласовал с Индией меморандум о строительстве новых блоков АЭС
"Росатом" согласовал с Индией меморандум о строительстве новых энергоблоков АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.12.2025
в мире, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Индия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" согласовал с Индией меморандум о строительстве новых блоков АЭС

Лихачев: Росатом согласовал с Индией меморандум о строительстве новых блоков АЭС

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Росатом" согласовал с Индией меморандум о строительстве новых энергоблоков АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы согласовали с индийской стороной меморандум о строительстве новых атомных энергоблоков", - сказал Лихачев в комментарии "Первому каналу".
В миреИндияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
